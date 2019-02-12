UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Zenit: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, Slimani'nin attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada boşta kalan topu kapan Valbuena, soldan bindiren Hasan Ali'yi gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından şutunu attı ancak top yandan auta gitti.

18. dakikada Eljif Elmas'la verkaç yaparak topu alan Moses, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmanın ayak koyduğu top az farkla kornere gitti.

20. dakikada Valbuena, Isla'dan aldığı pasla son çizgiye inip tekrar Isla'yı gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncunun sert şutunda savunma son anda araya girip topu kornere gönderdi.

21. dakikada Valbuena'nın kullandığı korner atışında Sadık kafayı vurdu. Savunmadan seken topa bekletmeden vuran Slimani, takımını öne geçiren isim oldu. 1-0

24. dakikada Isla, savunmanın arkasına sarkan Eljif'i gördü. Topla buluşan genç futbolcu, ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Lunev bu pozisyonda gole izin vermedi.

27. dakikada Eljif, Moses'le yaptığı paslaşmanın ardından çok sert vurdu. Kaleci Lunev'in sektirdiği top kornere çıktı.

43. dakikada Anyukov'un sağdan ortasında Driussi topa müdahale etmek isterken Mehmet Topal'ın hamlesiyle yerde kaldı. Hakem Buquet bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Mak sert vurdu ancak Harun'un dokunduğu top üst direğe çarptı. Harun direkten dönen topu tekrar kontrol etmeyi başardı ve gole izin vermedi.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Eljif, Mehmet Topal, Jailson, Moses, Valbuena, Slimani

Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Neustadter, Frey

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Nebiullin, Hernani, Kranevitter, Barrios, Driussi, Mak, Dzyuba

Yedekler: Kerzhakov, Azmoun, Marchisio, Neto, Smoinikov, Ozdoev, Zabolotny

Teknik Direktör: Sergei Semak

Gol: Slimani (dk. 21) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Rakitskiy, Anyukov (Zenit), Isla, Sadık (Fenerbahçe)