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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Zenit: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit’i ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'i ağırladı. Sarı-lacivertliler 21. dakikada Slimani'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Valbuena'nın pasında son çiziye inen Hasan Ali ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında yükselen Slimani kafayı vurdu ancak top üstten az farkla auta çıktı.


57. dakikada sağ kanattan bindiren Isla, içeri kat ederek rakibinden sıyrıldı ve yerden pasında Eljif'i gördü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Lunev iki hamlede topu kontrol edebildi.


60. dakikada Isla'yla verkaç yaparak ceza sahasına giren Valbuena sol ayağıyla sert vurdu. Bu pozisyonda da kaleci Lunev gole izin vermedi.


62. dakikada Mak'ın sağdan kullandığı korner atışında Mehmet Topal kafayla uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Rakitskiy yerden vurdu ancak topu yandan auta gönderdi.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli


Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Eljif (Ayew dk. 72), Mehmet Topal, Jailson, Moses (Alper dk. 84 ?), Valbuena (Neustadter dk. 90+2 ?), Slimani


Yedekler: Volkan, İsmail, Şener, Frey


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Nabiullin (Smolnikov dk. 61), Hernani, Kranevitter, Barrios, Driussi (Azmoun dk. 73), Mak (Marchisio dk. 85 ?), Dzyuba


Yedekler: Kerzhakov, Neto, Ozdoev, Zabolotny


Teknik Direktör: Sergei Semak


Gol: Slimani (dk. 21) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Rakitskiy, Anyukov, Mak (Zenit), Isla, Sadık (Fenerbahçe)

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