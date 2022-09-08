UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Buyalskly'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada Shepelev'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Buyalskiy'nin kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada sol kanattan Lincoln'ün ortasında arka direkte bulunan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışından defanstan seken topu arka direkte önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Ezgjan Alioski (Lincoln dk. 83 ?), Willian Arao, Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 83), Diego Rossi (İrfan Can Kahveci dk. 69), Joshua King (Enner Valencia dk. 69), Joan Pedro (Michy Batshuayi dk. 69)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak (Vivcharenko dk. 59), Sydorchuk, Shaparenko (Shepeliev dk. 68), Tsygankov, Buyalskiy, Garmash (Kravchenko dk. 88 ?)
Yedekler: Boyko, Ihnatenko, Anton Bol, Parris, Yatsyk, Andriyevskiy, Karavaev, Tymchyk, Tsarenko,
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Goller: Gustavo (dk. 35), Michy Batshuayi (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Tsygankov (dk. 64) (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Joshua King, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır (Fenerbahçe), Garmash, Syrota, Bushchan (Dinamo Kiev)