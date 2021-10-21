UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Royal Antwerp: 1 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Michael Frey ara pasında defansın arkasına sarkan Viktor Fischer'in sağ taraftan ceza sahası içine girip arka direğe verdiği pasta Mbwana Samatta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0- 1

10. dakikada Viktor Fischer'in ceza yayı solundan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Valencia'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Osayi Samuel'in topla ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jean Butez'de kaldı.

18. dakikada sağ kanatta Sosa ile verkaçından sonra ceza sahası içine giren Osayi Samuel'in son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta Enner Valencia topla buluştu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda defansa çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada Jose Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Marcel Tisserand'ın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez'den seken topu kaleci önünde Enner Valencia tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Jelle Bataille ceza sahası içinde Enner Valencia'yı düşürdü. Hakem Sergey Ivanov önce pozisyonu devam ettirdi daha sonra VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Sergey Ivanov penaltısı noktasını gösterdi.

36. dakikada topun başına geçen Enner Valencia'nın panenka penaltısı üst direkten geri döndü.

43. dakikada ceza sahası içinde Dinis Almeida'nın Enner Valencia'yı düşürmesi sonucu hakem Sergey Ivanov bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Sergey Ivanov, Roman Usachev , Valery Danchenko

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Enner Valencia, Mergim Berisha

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Nazım Sangare, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Royal Antwerp: Jean Butez, Jelle Bataille, Dinis Almeida, Ritce De Laet, Sam Vines, Alhassan Yussuf, Birger Verstraete, Pieter Gerkens, Viktor Fischer, Mbwana Samatta, Michael Frey

Yedekler: Ortwin de Wolf, Björn Engels, Johannes Eggestein, Michel-Ange Balikwisha, Manuel Benson, Robbe Quirynen, Dorian Dessoleil, Pierre Dwomoh

Teknik Direktör: Brain Priske

Goller: Mbwana Samatta (dk. 2) (Royal Antwerp), Enner Valencia (dk. 20 ve 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dinis Almeida (Royal Antwerp)