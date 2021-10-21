UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Royal Antwerp: 2 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Birger Verstraete'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
62. dakikada sağ taraftan Birger Verstraete kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Pieter Gerkens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
68. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel'in pasında ön direkte Diego Rossi'nin topa vuruşunda kaleci Jean Butez'te kaldı.
80. dakikada Marcel Tisserand'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Sergey Ivanov, Roman Usachev , Valery Danchenko
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai (Filip Novak dk. 87 ?), Luiz Gustavo, Jose Sosa (Miha Zajc dk. 66), Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu (Nazım Sangare dk. 67), Mesut Özil (Dimitrios Pelkas dk. 66), Enner Valencia, Mergim Berisha (Diego Rossi dk. 66)
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Royal Antwerp: Jean Butez, Jelle Bataille, Dinis Almeida, Ritce De Laet, Sam Vines, Alhassan Yussuf (Pierre Dwomoh dk. 63), Birger Verstraete, Pieter Gerkens, Viktor Fischer (Michel-Ange Balikwisha dk. 46), Mbwana Samatta, Michael Frey (Manuel Benson dk. 70)
Yedekler: Ortwin de Wolf, Björn Engels, Johannes Eggestein, Robbe Quirynen, Dorian Dessoleil, Pierre Dwomoh
Teknik Direktör: Brain Priske
Goller: Mbwana Samatta (dk. 2), Pieter Gerkens (dk. 62) (Royal Antwerp), Enner Valencia (dk. 20 ve 45 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc (Fenerbahçe), Viktor Fischer, Brain Priske, Ritce De Laet, Pieter Gerkens (Royal Antwerp)