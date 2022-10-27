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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 - Rennes: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5.

haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


71. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Valencia'nın kaleci Doğan ile karşı karşıya gelerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


80. dakikada sol çaprazdan Alioski'nin içeri çevirdiği top Rennes savunmasının müdahale etmesiyle havalandı. Penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan kornere çeldi.


82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Zajc'ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3


88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3



Stat: Ülker


Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Alioski dk. 60), Szalai, Arao (Zajc dk. 61), Osayi- Samel, İrfan Can Kahveci (Emre Mor dk. 61), Crespo, Lincoln (Arda Güler dk. 78), Pedro (Batshuayi dk. 61), Valencia


Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Rennes: Mandanda (Doğan Alemdar dk. 52), Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud (Assignon dk. 70), Tait, Ugochukwu, Terrier (Muinga dk. 84 ?), Gouiri (Sulemana dk. 84 ?), Majer (Desire Doue dk. 70)


Yedekler: Salin, Doku, Wooh, Belocian, Meling, Abline, Guela Doue


Teknik Direktör: Bruno Genesio


Goller: Gouiri (dk. 5 ve 30), Terrier (dk. 16) (Rennes), Valencia (dk. 42), Zajc (dk. 80), Emre Mor (dk. 88) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Arao, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Desire Doue, Traore (Rennes)

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