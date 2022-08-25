UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 - Austria Wien: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien’i 4-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien'i 4-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Bright Osayi-Samuel'in pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi solunda topu alan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Früchtl meşin yuvarlağı çıkarttı.
70. dakikada Diego Rossi'nin pasıyla ceza yayında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
79. dakikada rakibinden topu kapan Mert Hakan Yandaş sol taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Ülker
Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres (Attila Szalai dk. 80 ?), Ezgjan Alioski, Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 77), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Arda Güler dk. 77), Diego Rossi (Emre Mor dk. 85 ?), Serdar Dursun (Enner Valencia dk. 80 ?)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Miha Zajc, Filip Novak
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl (Dario Kreiker 80 ?), Martins (Can Keleş dk. 46), Ranftl, Braunöder (James Holland dk. 46), Fischer, Gruber (Marco Djuricin dk. 66), Fitz (Romeo Vucic dk. 66), Tabakovic
Yedekler: Mirko Kos, Georg Teigl, Matteo Meisl, Aleksandar Jukic
Teknik Direktör: Manfred Schmid
Goller: İsmail Yüksek (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 44, 70), Mert Hakan Yandaş (dk. 79) (Fenerbahçe), Martins (dk. 45+1) (Austria Wien)
Sarı kartlar: Martins, Kreiker (Austria Wien)