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UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 2 - İnter: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla ve İnter, Köln’de karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti.



Maçtan dakikalar


3. dakikada ceza sahası içine atılan derin pasa hareketlenen Lukaku, bu pozisyonda Diego Carlos'un hareketiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.


5. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lukaku, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1


12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jesus Navas, ceza sahası içine ortaladı. İnter savunmasından önce uçarak kafayı vuran Luuk de Jong topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 1-1


33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ever Banega, arka direğe gönderdi. Bu noktada müsait durumdaki Luuk de Jong kafayla topu uzak köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1


35. dakikada bu kez duran toptan İnter golü buldu. Brozovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Godin yükselip kafayı vurdu ve topu filelere göndererek maça yeniden eşitlik getirdi. 2-2


45+1. dakikada Banega'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ocampos kafayı vurdu ancak bu kez kaleci Handanovic gole izin vermedi.



Stat: RheinEnergie


Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks, Hessel Steegstra


Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Carlos, Reguilon, Jordan, Fernando, Banega, Suso, Ocampos, Jong


Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Gudelj, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues, El Haddadi, Vazquez, En Nesyri


Teknik Direktör: Julen Lopetegui


İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Bastoni, Barella, Gagliardini, D'Ambrosio, Brozovic, Martinez, Lukaku


Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Moses, Sensi, Valero, Eriksen, Candreva, Sanchez, Esposito


Teknik Direktör: Antonio Conte


Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33) (Sevilla)


Sarı kartlar: Diego Carlos, Ever Banega (Sevilla), Nicolo Barella (İnter)

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