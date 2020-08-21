İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 3 - İnter: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla ve İnter, Köln’de karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede İspanyol temsilcisi Sevilla, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa'nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada D'Ambrosio sağdan ortaladı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Gagliardini yerden bir vuruş yaptı ancak Carlos'un kayarak müdahalesi net bir pozisyonu engelledi.


65. dakikada Carlos'un uzaklaştıramadığı topta Barella, savunmanın arkasına sarkan Lukaku'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden şutunu gönderdi ancak kaleci Bono gole izin vermedi.


74. dakikada Banega'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Carlos, röveşatayla kaleye gönderdi. Lukaku'ya çarpan top filelerle buluştu. 3-2


80. dakikada Banega sağ kanattan yine çok tehlikeli bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde yükselen Kounde'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.


82. dakikada Barella'nın soldan gönderdiği ortada Lukaku'dan seken top Moses'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmanın müdahalesi sonrasında son dokunan Sanchez oldu. Kounde son anda çizgiden çıkardı.



Stat: RheinEnergie


Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks, Hessel Steegstra


Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Carlos (Gudelj dk. 86 ?), Reguilon, Jordan, Fernando, Banega, Suso (Vazquez dk. 77), Ocampos (El Haddadi dk. 71), Jong (En Nesyri dk. 86 ?)


Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues,


Teknik Direktör: Julen Lopetegui


İnter: Handanovic, Godin (Candreva dk. 90 ?), Vrij, Bastoni, Barella, Gagliardini (Eriksen dk. 78), D'Ambrosio (Moses dk. 78), Brozovic, Young, Martinez (Sanchez dk. 78), Lukaku


Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Sensi, Valero, Esposito


Teknik Direktör: Antonio Conte


Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33), Carlos (dk. 74) (Sevilla)


Sarı kartlar: Carlos, Banega (Sevilla), Barella, Bastoni (İnter)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.