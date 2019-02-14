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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Felix'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


19. dakikada sağ taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti.


26. dakikada hakem Manzano ceza sahası içerisinde Marcao'nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltıya hükmetti.


27. dakikada Salvio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 0-1


35. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vlachodimos'ta kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla


Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Yuri Ribeiro, Salvio, Gedson, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic


Yedekler: Svilar, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Samaris, Andre Almeida, Filipe


Teknik Direktör: Bruno Lage


Gol: Salvio (dk. 27 pen.) (Benfica)


Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Gedson (Benfica)

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