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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Lazio: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun ilk haftasında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio’yu ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem'in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti.


23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan'ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.



Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi


Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Morutan, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu


Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Luyindama, Babel, Ömer Bayram, Atalay, Emre Kılınç, Feghouli, Muhammed, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni


Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Marusic, Basic, Pedro, Prescoli, Muriqi


Teknik Direktör: Mauizio Sarri


Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro (Lazio)

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