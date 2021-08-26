UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Randers: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Randers ile karşılaşıyor.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
11. dakikada Kehinde'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Egho'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
13. dakikada Kopplin'in sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Egho'nun vuruşu direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada sağ kanatta topu alan Boey'in ceza sahası içine yerden verdiği pası alan Kerem'in şutunda top kaleci Carlgren'de kaldı.
32. dakikada ceza sahası dışında topu alan Boey'in yerden şutunu kaleci Carlgren tek hamlede kontrol etti.
32. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içine giren Diagne'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
42. dakikada Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Patrick van Aanholt, Taylan, Feghouli, Berkan, Kerem, Babel, Diagne
Yedekler: İsmail, Berk, Yedlin, Işık, Ömer, Emre Akbaba, Aytaç, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Terim
Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsenn, Lauenborg, Tibbling, Kehinde, Hammershoy-Mistrati, Egho
Yedekler: Dakir, Jensen, Lauridsen, Ankersen, Enggard, Klysner, Kristensen, Salou, Bundgaard, Brock-Madsen, Kamara, Leth
Teknik Direktör: Thomas Thomasberg
Gol: Egho (dk. 11) (Randers)
Sarı kart: Patrick van Aanholt (Galatasaray)