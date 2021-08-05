UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - St. Johnstone: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3.
Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın ceza sahasına açtığı ortada topu kontrol edip önüne alan Muhammed'in kale önünde müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
8. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan ortasında Muhammed'in penaltı noktası yakınlarında indirdiği top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in dönerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topla ceza alanı içi sol çaprazında buluşan Muhammed'in şutunu kaleci Clark çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Marcao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed
Yedekler: Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
St. Johnstone: Zender Clark, Jason Kerr, Liam Gordon, Jamie McCart, Shaun Rooney, Alistair McCann, Murray Davidson, David Wotherspoon, Reece Devine, Michael O'Halloran, Chris Kane
Yedekler: Elliott Parish, Ross Sinclair, James Brown, Stevie May, Hayden Muller, Callum Hendry, Cameron Ballantyne, Callum Both, Jordan Northcott, Liam Craig, Samuel Denham, John Moreland
Teknik Direktör: Callum Davidson
Sarı kart: Chris Kane (St. Johnstone)