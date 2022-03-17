UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray, Barcelona'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada van Aanholt'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis'in ceza sahasında girip rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlağın kaleye gitmesini savunmada Jordi Alba son anda ayağını koyarak engelledi.

10. dakikada orta alandan defans arkasına atılan derinlemesine pasta topun sahibi olan De Jong'un ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruş kalenin solundan auta gitti.

28. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarına yapılan ortaya Marcao'nun gerilerden gelip altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

37. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Ferran Torres pasını bekletmeden ceza alanı içi sol tarafındaki Pedri'ye verdi. Bu oyuncunun Marcao ve Berkan'ı çalımladıktan sonra müsait pozisyondaki plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

45+4. dakikada Adama Traore'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Aubameyang'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti

Galatasaray: Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis

Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest, Eric Garcia, Gerard Pique, Jordi Alba, Frankie De jong, Sergio Busquets, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Pierre Aubameyang

Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Gavi, Ousmane Dembele, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Luuk de Jong

Teknik Direktör: Xavi Hernandez

Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia (Barcelona), Marcao (Galatasaray)