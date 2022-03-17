UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Busquets'in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Pena'dan döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena yine başarılı oldu. Kaleci Pena'dan seken meşin yuvarlağı altıpas içi sağ tarafından De Jong, kafayla kale ağzına indirdi. Burada Aubameyang'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada van Aanholt'un ceza alanı dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

90+3. dakikada Jordi Alba'nın sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topa Depay'ın gelişine vuruşu kalenin solundan auta gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti

Galatasaray: Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 85 ?), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel (Halil Dervişoğlu dk. 74), Alexandru Cicaldau (Olimpiu Morutan dk. 74), Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Mustafa Muhammed dk. 63)

Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest (Ronald Araujo dk. 56), Eric Garcia, Gerard Pique (Clement Lenglet dk. 82 ?), Jordi Alba, Frankie De jong (Gavi dk. 68), Sergio Busquets, Pedri, Adama Traore (Ousmane Dembele dk. 46), Ferran Torres, Pierre Aubameyang (Memphis Depay dk. 81 ?)

Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Martin Braithwaite, Luuk de Jong

Teknik Direktör: Xavi Hernandez

Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37), Pierre Aubameyang (dk. 49) (Barcelona)

Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia, Gavi, Jordi Alba (Barcelona), Marcao, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram (Galatasaray)