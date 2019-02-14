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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Benfica: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Benfica’ya 2-1’lik skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Benfica'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ taraftan Nagatomo'nun yaptığı ortada arka direkte Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


64. dakikada Dias'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seferovic'in kaleciyle karşı karşıya kalarak çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Corchia'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


81. dakikada sağ taraftan Mariano'nun içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.




Stat: Türk Telekom


Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla


Galatasaray: Muslera, Linnes (Mariano dk. 73), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Fernando, Ndiaye (Sinan dk. 73), Feghouli, Onyekuru, Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Selçuk, Donk, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Yuri Ribeiro, Salvio (Gabriel dk. 47), Gedson (Samaris dk. 87 ?), Florentino, Cervi (Krovinovic dk. 81 ?), Felix, Seferovic


Yedekler: Svilar, Zivkovic, Andre Almeida, Filipe


Teknik Direktör: Bruno Lage


Goller: Salvio (dk. 27 pen.), Seferovic (dk. 64) (Benfica), Luyindama (dk. 54) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Fernando, Ndiaye, Nagatomo (Galatasaray), Gedson, Gabriel, Felix (Benfica)

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