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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Lazio: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio’yu ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio'yu ağırladı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'ya galibiyetle başladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu alan Kerem'in soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Strakosha oyun alanı içine uzaklaştırdı.


61. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Morutan'ın Kerem'e bıraktığı pasta gelişe yapılan vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kerem'in Cicaldau'ya verdiği pasta Rumen futbolcunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.


67. dakikada Morutan'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Lazzari'nin yaptığı ters vuruşta kaleci Strakosha'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


71. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topu alan Savic'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


72. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau'nun yerden sert şutunu kaleci Strakosha kornere çeldi.


74. dakikada Zaccagni'nin sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Pedro'nun kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.



Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi


Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Emre Kılınç dk. 78), Morutan (Feghouli dk. 85 ?), Berkan Kutlu, Cicaldau (Luyindama dk. 90 ?), Kerem Aktürkoğlu (Babel, dk. 78) Halil Dervişoğlu ( Mustafa Muhammed dk. 90 ?)


Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Ömer Bayram, Atalay, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa Akpro (Sergej Milinkovic-Savic dk. 56), Lucas Leiva (Cataldi dk. 83 ?), Luis Alberto (Basic, dk. 66) Felipe Anderson (Pedro dk. 66), Immobile (Muriqi dk. 56), Zaccagni


Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Marusic, Prescoli


Teknik Direktör: Mauizio Sarri


Gol: Strakosha (dk. 67 k.k.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro, Muriqi, Zaccagni (Lazio)

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