UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - St. Johnstone: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 3.
Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, evinde İskoç St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde kendisinden topu almak isteyen Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jason Kerr, topu filelere gönderdi. 0-1
60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Boey'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şut sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1
87. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Clark zorlukla kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 46), Aytaç Kara (Berk Balaban dk. 57), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Jesse Sekidika dk. 86 ?), Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel (Arda Turan dk. 46), Mustafa Muhammed (Mbaye Diagne dk. 46)
Yedekler: DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
St. Johnstone: Zender Clark, Jason Kerr, Liam Gordon, Jamie McCart, Shaun Rooney (James Brown dk. 87 ?), Alistair McCann, Murray Davidson, David Wotherspoon, Reece Devine (Callum Both dk. 88 ?), Michael O'Halloran (Callum Hendry dk. 76), Chris Kane (Stevie May dk. 63)
Yedekler: Elliott Parish, Ross Sinclair, Hayden Muller, Cameron Ballantyne, Jordan Northcott, Liam Craig, Samuel Denham, John Moreland
Teknik Direktör: Callum Davidson
Goller: Jason Kerr (dk. 58 pen.) (St. Johnstone), Sacha Boey (dk. 60) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Muslera (dk. 55) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Chris Kane, Jason Kerr, Reece Devine (St. Johnstone), Taylan Antalyalı, Marcao, Arda Turan (Galatasaray)