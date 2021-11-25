UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Marsilya: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.
maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanatta topu alan Feghouli'nin ceza sahası içine çevirdiği topta Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
12. dakikada Marsilya savunmasının hatasında topu kapan Feghouli'nin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada ceza sahası içinde savunmanın hatasından topu alan Peres'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem sağ tarafta Cicaldau'yu gördü. Cicaldau'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta Caleta-Car'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada sol taraftan Guendouzi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Dieng'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera kornere çeldi.
Stat: Nef
Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter,
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Fatih Terim
Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Kamara, Gueye, Guendouzi, Gerson, Dieng, Lirola, Milik
Yedekler: Simon, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Luis Henrique, Cengiz Ünder, De La Fuente, Amavi, Bertelli, Sciortino, Pitou
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Goller: Cicaldau (dk. 12), Caleta-Car (dk. 30 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Cicaldau, Dieng (Galatasaray), Gueye (Marsilya)