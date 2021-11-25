UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 4 - Marsilya: 2 (Maç sonucu)

maçında Galatasaray evinde Marsilya ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sol tarafta topu alan Kerem'in ceza sahası içine girerek arka direğe yerden çevirdiği topta Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dieng, Morutan'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Milik'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topu Milik filelere yolladı. 3-1

71. dakikada savunmanın arkasına atılan topu alan Kerem'in ceza sahası dışına yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada Marcao'nun attığı uzun topu alan Babel'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

85. dakikada sol taraftan açılan ortada Nelsson'un kafasından seken topu alan Milik'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter,

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Bartuğ Elmaz dk. 90+2 ?), Cicaldau (Morutan dk. 51), Sofiane Feghouli (Christian Luyindama dk. 82 ?), Kerem Aktürkoğlu (Ryan Babel dk. 82), Mbaye Diagne (Mustafa Muhammed dk. 90+2 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Kamara, Gueye (De La Fuente dk. 63), Guendouzi, Gerson, Dieng, Lirola, Milik

Yedekler: Simon, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Luis Henrique, Cengiz Ünder, Amavi, Bertelli, Sciortino, Pitou

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Goller: Cicaldau (dk. 12), Caleta-Car (dk. 30 k.k.), Feghouli (dk. 64), Babel (dk. 83) (Galatasaray), Milik (dk. 68 ve 85) (Marsilya)

Sarı kartlar: Cicaldau, Morutan (Galatasaray), Gueye, Peres, Guendouzi, Milik, Gerson (Marsilya)