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UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda HJK Helsinki ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1.dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Valencia'nın içeriye girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.


11. dakikada Nazım'ın çizgiden çevirdiği topu alan Valencia'nın ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


14. dakikada Osayi-Samue'in verdiği pasta savunmadan seken topu alan Valencia ceza sahası dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


27. dakikada Murillo'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Roope Riski'nin dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2



Stat: Bolt Arena


Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor


HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv (Vananen dk. 41 ?), Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic


Yedekler: Keto, Niemela, Tenho, Dahlström, Terho, Browne, Peltola


Teknik Direktör: Toni Koskela


Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia


Yedekler: Berke, Osman, Serdar, Mert Hakan, Muhammed, Arda, Fatih


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Goller: Valencia (dk. 11, 14) (Fenerbahçe), Roope Riski (HJK Helsinki)


Sarı kart: Sparav (HJK Helsinki)

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