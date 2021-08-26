UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3
57. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan'ın şutu yandan dışarı çıktı.
88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski'nin şutu ağlara gitti. 2-3
90+2. dakikada Tisserand'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4
90+4. dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5
Stat: Bolt Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor
HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Terho dk. 61), Murillo (Peltola dk. 46), Sparv (Vananen dk. 41 ?), Jair, Hostikka (Browne dk. 61), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dahlström dk. 59)
Yedekler: Keto, Niemela, Tenho
Teknik Direktör: Toni Koskela
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Mert Hakan dk. 61), Osayi-Samuel (Muhammed dk. 61), Mesut Özil (Arda dk. 73),Valenciax (Fatih dk. 81 ?)
Yedekler: Berke, Osman, Serdar, Arda
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Valencia (dk. 11, 14 ve 52), Fatih (dk. 90+2), Peltola (dk. 90+4) (Fenerbahçe), Roope Riski (dk. 27), Riku Riski (dk. 88) (HJK Helsinki)
Sarı kartlar: Sparav, Peltola (HJK Helsinki), Arda (Fenerbahçe)