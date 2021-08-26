İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3


57. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan'ın şutu yandan dışarı çıktı.


88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski'nin şutu ağlara gitti. 2-3


90+2. dakikada Tisserand'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4


90+4. dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5



Stat: Bolt Arena


Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor


HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Terho dk. 61), Murillo (Peltola dk. 46), Sparv (Vananen dk. 41 ?), Jair, Hostikka (Browne dk. 61), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dahlström dk. 59)


Yedekler: Keto, Niemela, Tenho


Teknik Direktör: Toni Koskela


Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Mert Hakan dk. 61), Osayi-Samuel (Muhammed dk. 61), Mesut Özil (Arda dk. 73),Valenciax (Fatih dk. 81 ?)


Yedekler: Berke, Osman, Serdar, Arda


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Goller: Valencia (dk. 11, 14 ve 52), Fatih (dk. 90+2), Peltola (dk. 90+4) (Fenerbahçe), Roope Riski (dk. 27), Riku Riski (dk. 88) (HJK Helsinki)


Sarı kartlar: Sparav, Peltola (HJK Helsinki), Arda (Fenerbahçe)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.