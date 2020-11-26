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UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ, DG Sivasspor’u ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Matic'in orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Zoubir'in ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0


16. dakikada Zoubir'in ceza alanında rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan çektiği şutta top yandan auta gitti.


39. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Gradel'in şutu Guerrier'in eline çarpınca hakem Kehlet penaltı noktasını gösterdi.


40. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Kone, topu filelere gönderdi. 1-1


43. dakikada sağ kanatta topla birlikte yarı sahayı geçen Kone, pasını sol kanattaki Gradel'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunu kaleci Magomedaliyev kurtardı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard


Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli


Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev, Romero


Teknik Direktör: Gurban Gurbanov


DG Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Isaac Cofie dk. 20), Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Olarenwaju Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Zoubir (dk. 8) (Karabağ), Kone (dk. 40) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Samassa (Sivasspor), Garayev (Karabağ)

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