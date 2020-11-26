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UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, DG Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, DG Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Sivasspor ise bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta İbrahimli'nin içeriye verdiği topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Matic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden gelişine çektiği sert şut filelerle buluştu. 2-1


58. dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanatta son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-2


68. dakikada Gradel'in ceza sahasından yaptığı vuruşta direğe çarparak kale içine yönelen topu kaleci Magomedaliyev tam çizgi üzerinde kontrol etti.


79. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında topu Karabağ yarı alanına taşıyan Uğur Çiftçi, pasını Kone'ye verdi. Kone'nin ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda gerçekleştirdiği vuruş ağlarla buluştu. 3-2



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard


Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov (Romero dk. 66), Owusu, Zoubir, Emreli


Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev


Teknik Direktör: Gurban Gurbanov


DG Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Isaac Cofie dk. 20), Claudemir, Yasin Öztekin (Samba Camara dk. 90+1 ?), Gradel, Ninga (Olarenwaju Kayode dk. 57), Kone


Yedekler: Ali Şaşal Vural


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Zoubir (dk. 8), Matic (dk. 51) (Karabağ), Kone (dk. 40 pen. ve 79), Yasin Öztekin (dk. 58) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Samassa, Goiano, Yasin Öztekin (Sivasspor), Garayev, Owusu (Karabağ)

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