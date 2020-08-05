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UEFA Avrupa Ligi: Kopenhag: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.




Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanattan Varela'nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


23. dakikada Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.


24. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası dışından Demba Ba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


39. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara'nın şutu kaleyi bulmadı.



Stat: Parken


Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini


Kopenhag: Johnsson, Varela, Bjelland, Boilesen, Nelsson, Jonas Wind, Mas Biel, Mudrazija, Rasmus Falk, Zeca, Kaufmann


Yedekler: Grytebust, Bengtsson, Oviedo, Papagiannopoulos, Bartolec, Stage, Daramy


Teknik Direktör: Stale Solbakken


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Skrtel, Caiçara, Clichy, Epureanu, Visca, Crivelli, Mahmut, İrfan Can, Mehmet Topal, Demba Ba


Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Emre Kaplan, Aziz Behich, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Aleksic, Elia, Gökhan İnler, Gulbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Jonas Wind (dk. 10) (Kopenhag)

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