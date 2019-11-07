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UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

mavililer 3-1 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, bir üst tura çıkma şansını kaybetti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Suleymanov'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Uros Spajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.


70. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonrasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Canbaz'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanı içine döndü.


90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa dokunan Ignatjev'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0


90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: Krasnodar


Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette


Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Vilhena, Olsson (Kambolov dk. 77), Stotski, Suleymanov, Petrov, Manuel Fernandes (Utkin dk. 63), Ari (Ignatjev dk. 66)


Yedekler: Safonov, Fjoluson, Younes Namli, Marcus Berg


Teknik Direktör: Sergei Matveev


Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet (Yusuf dk. 87 ?), Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj (Nwakaeme dk. 65), Muhammet (Sörloth dk. 72)


Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35), Ignatjev (dk. 90+3) (Krasnodar), Nwakaeme (dk. 90+4) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Spajic (Krasnodar), Campi (Trabzonspor)

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