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UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İlk maçlar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta sona erecek. Final ise 25 Mayıs'ta Tiran'da oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çekilen kuralar sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. D Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, E Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek ekipler ise son 24 takım arasına girecek ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü tamamlayacak 8 takımla eşleşecek. Grubunu üçüncü sırada noktalayacak takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.




UEFA Avrupa Ligi grupları şu şekilde:


A Grubu


O.Lyon


G.Rangers


Sparta Prag


Brondby



B Grubu


Monaco


PSV Eindhoven


Real Sociedad


Sturm Graz



C Grubu


Napoli


Leicester City


Spartak Moskova


Legia Varşova



D Grubu


Olympiakos


E.Frankfurt


FENERBAHÇE


Antwerp



E Grubu


Lazio


Lokomotiv Moskova


Marsilya


GALATASARAY



F Grubu


Braga


Kızılyıldız


Ludogorets


Midtjylland



G Grubu


B.Leverkusen


Celtic


Real Betis


Ferencvaros



H Grubu


Dinamo Zagreb


Genk


West Ham United


Rapid Vienna

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