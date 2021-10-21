UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3.
maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada sol kanatta topla buluşan Van Aanholt'un ortasında meşin yuvarlak auta çıktı.
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarı gitti.
Stat: Lokomotiv Central
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov
Yedekler: Daniil Khudyakov, Andrey Savin, Maksim Nenakhov, Aleksandr Silyanov, Dmitry Zhivoglyadov, Daniil Kulikov, Maksim Petrov, Sergey Babkin, Dmitry Rybchinsky
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Babel, Barış Alper Yılmaz, Mostafa Mohamed
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Luyindama, Ömer Bayram, Morutan, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kart: Babel (Galatasaray)