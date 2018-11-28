UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5.
maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma şansını yitirdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Miranchuk'un pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Smolov'un pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Ignatev'in şutu ağlara gitti. 2-0
59. dakikada Feghouli'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı kurtardı.
65. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.
Stat: Lokomotiv Central
Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar
Lokomotiv Moskova: Marinato, Kverkvelia, Rybus, Corluka, Ignatev, Farfan (Rotenberg dk. 90 ?), Miranchuk, Miranchuk (Barinov dk. 77), Denisov, Krychowiak, Smolov (Eder dk. 88 ?)
Yedekler: Kochenkov, Höwedes, Tarasov, Zhemaletdino
Teknik Direktör: Yuri Semin
Galatasaray: Muslera, Serdar Aziz, Linnes (Mariano dk. 89 ?), Nagatomo, Ozan Kabak, Ndiaye (Selçuk İnan dk. 68), Fernando (Feghouli dk. 58), Donk, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Maicon, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Krychowiak (dk. 43), Ignatev (dk. 54) (Lokomotiv Moskova)
Sarı kartlar: Corluka, Farfan (Lokomotiv Moskova), Serdar Aziz (Galatasaray)