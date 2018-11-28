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UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5.

maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma şansını yitirdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Miranchuk'un pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Smolov'un pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Ignatev'in şutu ağlara gitti. 2-0


59. dakikada Feghouli'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı kurtardı.


65. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.



Stat: Lokomotiv Central


Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar


Lokomotiv Moskova: Marinato, Kverkvelia, Rybus, Corluka, Ignatev, Farfan (Rotenberg dk. 90 ?), Miranchuk, Miranchuk (Barinov dk. 77), Denisov, Krychowiak, Smolov (Eder dk. 88 ?)


Yedekler: Kochenkov, Höwedes, Tarasov, Zhemaletdino


Teknik Direktör: Yuri Semin


Galatasaray: Muslera, Serdar Aziz, Linnes (Mariano dk. 89 ?), Nagatomo, Ozan Kabak, Ndiaye (Selçuk İnan dk. 68), Fernando (Feghouli dk. 58), Donk, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Maicon, Ömer Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Krychowiak (dk. 43), Ignatev (dk. 54) (Lokomotiv Moskova)


Sarı kartlar: Corluka, Farfan (Lokomotiv Moskova), Serdar Aziz (Galatasaray)

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