UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5.
maçında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden vuruşunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.
28. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltı atışını kullanan Veretout topu ağlara gönderdi. 0-1
40. dakikada Pellegrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kluivert'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
44. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Dzeko ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
Başakşehir: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen (Aziz Behich dk. 16), Crivelli
Yedekler: Volkan, Arda, Demba Ba, Berkay, Robinho, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Roma: Pau Lpez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Deko
Yedekler: Fuzato, Perotti, Cengiz Ünder, Kalinic, Fazio, Spinazzola, Mkhitaryan
Teknik Direktör: Paulo Fonseca
Goller: Veretout (dk. 30 pen.), Kluivert (dk. 40), Dzeko (dk. 44) (Roma)
Sarı kartlar: Mehmet Topal (Başakşehir), Kolarov (Roma)