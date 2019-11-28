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UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5.

maçında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Müsabaka konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada Pellegrini'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Mancini'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.


75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kluivert'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


79. dakikada sol tarafta topla buluşan Spinazzola'nın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe


Başakşehir: Mert, Skrtel (Berkay dk. 52), Ponck, Epureanu (Robinho dk. 46), Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen (Aziz Behich dk. 16), Crivelli


Yedekler: Volkan, Arda, Demba Ba, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Roma: Pau Lpez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (Spinazzola dk. 53), Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini (Cengiz Ünder dk. 71), Kluivert, Dzeko (Mkhitaryan dk. 72)


Yedekler: Fuzato, Perotti, Kalinic, Fazio


Teknik Direktör: Paulo Fonseca


Goller: Veretout (dk. 30 pen.), Kluivert (dk. 40), Dzeko (dk. 44) (Roma)


Sarı kartlar: Mehmet Topal, Okan Buruk (Başakşehir), Kolarov (Roma)

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