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UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa kaldı.


34. dakikada sol kanatta Dan Biton'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.


45. dakikada Kayode'nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Fajr'in vuruşunda savunma meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.


45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.



Stat: Bloomfield


Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts


Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Maor Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Dan Glazer, Biton, Cohen, Pesic


Yedekler: Peretz Daniel, Nick Blackman, Etey Shechter, Tal Ben Chaim, Sheran Yeini, Avi Rikan, Amit Glazer, Ofir Davidzada, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev


Teknik Direktör: Giorgos Donis


DG Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Apindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare, Gradel, Kayode


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Kone, Ninga


Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

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