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UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Cohen'in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.


66. dakikada orta sahada topu alan Saborit'in ilerleyip ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


90+4. dakikada Camara'nın ceza sahası dışı sol tarafından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.



Stat: Bloomfield


Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts


Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Maor Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Sheran Yeini dk. 85 ?), Peretz, Golasa (Tal Ben Haim dk. 74), Dan Glazer, Biton (Ofir Davidzada dk. 63), Cohen (Avi Rikan dk. 74), Pesic (Nick Blackman dk. 85 ?)


Yedekler: Peretz Daniel, Etey Shechter, Amit Glazer, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev


Teknik Direktör: Giorgos Donis


DG Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Apindangoye, Camara, Claudemir (Kone dk. 63), Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Ninga


Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak


Gol: Saborit (dk. 66) (Maccabi Tel Aviv)


Sarı kart: Tibi, Avi Rikan, Tenenbaum (Maccabi Tel Aviv), Fajr, Apindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (DG Sivasspor)

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