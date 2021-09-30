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UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.


17. dakikada sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.


45+8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi.



Stat: Veledrom


Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik


Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Dieng, Payet


Yedekler: Ngapandouetnbu, Mandanda, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Gerson, Rongier, Milik, Luis Henrique, Fuente


Teknik Direktör: Jorge Sampaoli


Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu


Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Babel, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim

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