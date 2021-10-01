UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 4'e yükselterek liderliğini korudu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'in arka direğe pasında Dieng bomboş durumda topu auta gönderdi.
59. dakikada sol kanattan Payet'in köşe atışında arka direkte Saliba'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada Van Aanholt, ceza sahası içinde Guendouzi‘yi yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Raczkowski kararı iptal etti.
Stat: Veledrom
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik
Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro Gonzalez, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Fuente dk. 79), Dieng (Milik dk. 61), Payet
Yedekler: Ngapandouetnbu, Mandanda, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Gerson, Rongier, Luis Henrique
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Galatasaray: Muslera, Boey (Yedlin dk. 65), Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Luyindama dk. 88 ?), Cicaldau, Morutan (Emre Kılınç dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Babel dk. 87 ?,)Halil Dervişoğlu (Diagne dk. 73)
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Feghouli, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Boey, Muslera, Diagne (Galatasaray), Saliba, Alvaro Gonzalez (Marsilya)