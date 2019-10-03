UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Borussia Mönchengladbach: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın arka direğe yaptığı ortada İrfan Can, Aleksic'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarından yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada sağ çaprazdan Kramer'in yaptığı ortada ön direkte Thuram'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.
24. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli rakip yarı sahasında topla buluştu. Crivelli de sağ taraftan bindirme yapan Visca'ya pasını aktardı. Visca'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Cook
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli
Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Arda, Elia, Ba, Uğur, Azubuike
Teknik Direktör: Okan Buruk
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Kramer, Thuram, Plea, Neuhaus, Embolo
Yedekler: Sippel, Doucoure, Hermann, Raffael, Janrschke, Bensebaini, Nob
Teknik Direktör: Marco Rose
Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara (Medipol Başakşehir), Embolo (Borussia Mönchengladbach)