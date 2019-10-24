UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Wolfsberger: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol taraftan Niangbo'nun içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Leitgeb'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
27. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ritzmaier'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
31. dakikada Crivelli'nin pasında Guldbrandsen'in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta top uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Irfan Peljito, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, Guldbrandsen, Crivelli
Yedekler: Volkan, Arda, Demba, Aziz Behich, Uğur, Azubuike, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Leitgeb, Schmid, Ritzmaier, Liendl, Niangbo, Weissman
Yedekler: Kuttin, Gollner, Schmidt, Sprangler, Wernitzig, Schmerböck, Gölles
Teknik Direktör: Gerhard Struber
Sarı kartlar: Leitgeb, Sollbauer (Wolfsberger), Crivelli, Guldbrandsen, Skrtel (Medipol Başakşehir)