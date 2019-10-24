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UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Wolfsberger: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada sol taraftan Niangbo'nun içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Leitgeb'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.


27. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ritzmaier'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.


31. dakikada Crivelli'nin pasında Guldbrandsen'in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta top uzak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Irfan Peljito, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, Guldbrandsen, Crivelli


Yedekler: Volkan, Arda, Demba, Aziz Behich, Uğur, Azubuike, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Leitgeb, Schmid, Ritzmaier, Liendl, Niangbo, Weissman


Yedekler: Kuttin, Gollner, Schmidt, Sprangler, Wernitzig, Schmerböck, Gölles


Teknik Direktör: Gerhard Struber


Sarı kartlar: Leitgeb, Sollbauer (Wolfsberger), Crivelli, Guldbrandsen, Skrtel (Medipol Başakşehir)

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