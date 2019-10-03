İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sol taraftan Raffael'in kullandığı köşe atışında ön direkte Lainer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.


55. dakikada sağ taraftan Crivelli'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Visca'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


90+1. dakikada sağ çaprazdan Alman ekibinin kullandığı serbest atışta arka direkte Bensabaini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Dönen topu Hermann filelere gönderdi. 1-1



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Cook


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can (Mehmet Topal dk. 89 ?), Mahmut, Aleksic (Azubuike dk. 46), Visca, Guldbransen, Crivelli (Elia dk. 78)


Yedekler: Volkan, Arda, Ba, Uğur


Teknik Direktör: Okan Buruk


Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt(Bnesebaini dk. 76), Zakaria, Kramer (Hermann dk. 65), Thuram, Plea (Raffael dk. 46), Neuhaus, Embolo


Yedekler: Sippel, Doucoure, Janrschke, Nob


Teknik Direktör: Marco Rose


Goller: Visca (dk. 55) (Medipol Başakşehir), Hermann (dk. 90+1) (Borussia Mönchengladbach)


Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara, Guldbransen (Medipol Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Hermann (Borussia Mönchengladbach)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.