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UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Wolfsberger: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i 1-0’lık skorla mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Başakşehir, grupta ilk galibiyetini almış oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


49. dakikada Azubuike'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca'nın düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kofler'den döndü. Dönen topu Wolfsberger savunması uzaklaştırdı.


78. dakikada Azubuike'nin uzun pasında sol kanatta topu alan İrfan Can'ın rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


86. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Robinho'nun plase vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.


89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Caiçara'nın yerden ortasında ön direkte Visca'nın bekletmeden vuruşunda topu çizgi üzerinden Wolfsberger savunması oyun alanına çevirdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Irfan Peljito, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut (Azubuike dk. 46), Visca (Uğur Uçar dk. 90 ?), Guldbrandsen (Robinho dk. 64), İrfan Can, Crivelli


Yedekler: Volkan, Arda, Demba, Aziz Behich


Teknik Direktör: Okan Buruk


Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz (Schmerböck dk. 90+1 ?), Leitgeb, Schmid, Ritzmaier, Liendl, Niangbo (Schmidt dk. 75), Weissman


Yedekler: Kuttin, Gollner, Sprangler, Wernitzig, Gölles


Teknik Direktör: Gerhard Struber


Gol: İrfan Can (dk. 78) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Leitgeb, Sollbauer, Liendl (Wolfsberger), Crivelli, Guldbrandsen, Skrtel (Medipol Başakşehir)

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