UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5.
maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Berisha'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın ortasında arka direkte Berisha'nın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
39. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı.
Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar
Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Ba dk. 26), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara, Masouras, Aguibou Camara, Onyekuru, El Arabi
Yedekler: Karargyris, Tzolakis, Markovic, Bouchalakis, Lopes, Androutsos, Vrousai, Valbuena, Sourlis, Tiquinho
Teknik Direktör: Pedro Martins
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sangare, Szalai, Bartu Kulbilge, Max Meyer, Pelkas, Ferdi, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlitürk, Arda Kurtulan
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Sarı kart: Ba (Olympiakos)