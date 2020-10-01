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UEFA Avrupa Ligi Play-off: Rangers: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde son anda dokunarak topu kornere gönderdi.


19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.


33. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Luyindama'dan dönün topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.



Stat: Ibrox Park


Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs


Rangers: Allan McGregor, Filip Helander, James Tavernier, Connor Goldson, Borna Barisic, Ryan Kent, Ianis Hagi, Scott Arfield, Glen Kamara, Steven Davis, Alfredo Morelos


Yedekler: Jon McLaughlin, Leon Balogun, Calvin Bassey, Jordan Jones, Ryan Jack, Jermain Defoe, Cedric Itten


Teknik Direktör: Steven Gerrard


Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Marcao, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Radamel Falcao


Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Ryan Donk, Mbaye Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kart: Omar Elabdellaoui (Galatasaray)

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