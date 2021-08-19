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UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emre'nin şutunda top kaleci Carlgren'den döndü. Dönen topla buluşan Kerem'in şutunda kaleci yine gole izin vermedi.


14. dakikada Muslera'nın hatalı vuruşunda topu kapan Egho'nun şutunda Uruguaylı file bekçisi ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.


25. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kerem'in üç rakibinin arasından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Randers


Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez


Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho


Yedekler: Jonas Dakir, Jesper Lauridsen, Jakob Ankersen, Tosin Kehinde, Mads Enggard, Oliver Kristensen, Issah Salou, Filip Kristensen, Filip Bundgaard, Nicolai Brock-Madsen, Alhaji Kamara, Karl Leth


Teknik Direktör: Thomas Thomasberg


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed


Yedekler: İsmail Çipe, Berk Balaban, Işık Kaan Arslan, Sacha Boey, Babel, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Barış Alper Yılmaz, Mbaye Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Kerem (dk. 25) (Galatasaray)

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