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UEFA Avrupa Ligi: Rosenborg: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 3.

Eleme Turu'nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


57. dakikada sağ kanattan Hedenstad'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Reginiussen'in kafa vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.


59. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında altıpas içinde topu önünde bulan Konradsen, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


72. dakikada ceza sahsı içi sol çaprazda topla buluşan Davidson'un şutunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı kontrol etti.


87. dakikada sağ kanattan Onur'un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bareiro'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.



Stat: Lerkendal


Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen


Rosenborg: Hansen, Pa Konate, Eyjolfsson, Hedenstad, Reginiussen, Konradsen, Zachariassen, Skjelbred, Carlo Holse (Reitan dk. 82 ?), Adegbenro (Tagseth dk. 71), Islamovic


Yedekler: Lund, Hovland, Ceide, Helland, Borven


Teknik Direktör: Age Hareide


Alanyaspor: Marafona, Caulker, Moubandje, Juanfran (Onur Bulut dk. 85 ?), Tzavellas, Bakasetas, Efecan Karaca (Mustafa Pektemek dk. 81 ?), Fatih Aksoy (Babacar dk. 67 ?), Davidson, Salih Uçan, Bareiro


Yedekler: Ufuk Ceylan, Siopis, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Anders Konradsen (dk. 59) (Rosenborg)


Kırmızı kartlar: Anders Konradsen (dk. 66) (Rosenborg) Babacar (dk. 90+2) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Reginiussen, Zachariassen, Eyjolfsson (Rosenborg), Moubandje, Salih Uçan (Alanyaspor)

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