UEFA Avrupa Ligi: Rosenborg: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 3.
Eleme Turu'nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
57. dakikada sağ kanattan Hedenstad'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Reginiussen'in kafa vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
59. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında altıpas içinde topu önünde bulan Konradsen, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada ceza sahsı içi sol çaprazda topla buluşan Davidson'un şutunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada sağ kanattan Onur'un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bareiro'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Stat: Lerkendal
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen
Rosenborg: Hansen, Pa Konate, Eyjolfsson, Hedenstad, Reginiussen, Konradsen, Zachariassen, Skjelbred, Carlo Holse (Reitan dk. 82 ?), Adegbenro (Tagseth dk. 71), Islamovic
Yedekler: Lund, Hovland, Ceide, Helland, Borven
Teknik Direktör: Age Hareide
Alanyaspor: Marafona, Caulker, Moubandje, Juanfran (Onur Bulut dk. 85 ?), Tzavellas, Bakasetas, Efecan Karaca (Mustafa Pektemek dk. 81 ?), Fatih Aksoy (Babacar dk. 67 ?), Davidson, Salih Uçan, Bareiro
Yedekler: Ufuk Ceylan, Siopis, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Anders Konradsen (dk. 59) (Rosenborg)
Kırmızı kartlar: Anders Konradsen (dk. 66) (Rosenborg) Babacar (dk. 90+2) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Reginiussen, Zachariassen, Eyjolfsson (Rosenborg), Moubandje, Salih Uçan (Alanyaspor)