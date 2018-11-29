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UEFA Avrupa Ligi: Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5.

maçında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada orta alandan atılan pasla buluşan Rashad Muhammed, Karius'un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Heintz'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


7. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in şutunda top kaleciden döndü.


20. dakikada Ljajic'in pasında Adriano'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.


34. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Ljajic'in şutunda kaleciyi de geçen meşin yuvarlağı Horn çizgiden kornere çeldi.



Stat: Sarpsborg


Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch


Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Tamm, Horn, Thomassen, Nielsen, Halvorsen, Zachariassen, Heintz, Rashad Muhammed, Mortensen


Yedekler: Aslak Falch, Amin Askar, Joackim Jörgensen, Kristoffer Larsen, Harmeet Singh, Mohammed Usman, Jorgen Larsen


Teknik Direktör: Geir Bakke


Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Adriano, Caner Erkin, Vida, Dorukhan Toköz, Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin


Yedekler: Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün, Vagner Love


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Rashad Muhammed (dk. 1), Heintz (dk. 6) (Sarpsborg)

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