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UEFA Avrupa Ligi: Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5.

maçında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma şansını yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı önünde buluşan Ljajic, pasını Lens'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 2-1


66. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpas noktası üzerinde Love'ın şutu filelere gitti. 2-2


90+1. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Lens, topu kalecinin üstünden ağlara yolladı. 2-3



Stat: Sarpsborg


Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch


Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Tamm (Jörgensen dk. 50), Horn, Thomassen, Nielsen, Halvorsen, Zachariassen, Heintz (Amin Askar dk. 68), Rashad Muhammed (Jorgen Larsen dk. 89 ?), Mortensen


Yedekler: Aslak Falch, Kristoffer Larsen, Harmeet Singh, Mohammed Usman, Jorgen Larsen


Teknik Direktör: Geir Bakke


Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Adriano (Fatih Aksoy dk. 78), Caner Erkin, Vida, Dorukhan Toköz, Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Lens (Erdem Seçgin dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek, Cyle Larin (Vagner Love dk. 58)


Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Rashad Muhammed (dk. 1), Heintz (dk. 6) (Sarpsborg), Lens (dk. 62 ve 90+1), Vagner Love (dk. 66) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Ljajic, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

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