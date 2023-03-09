UEFA Avrupa Ligi: Sevilla: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

13. dakikada sol kanattan Crepso'nun ceza sahası içine ortasında kaleci Dmitrovic, Valencia'dan önce topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahası sol çaprazdan King'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

28. dakikada Valencia'nın ara pasında topla buluşan King, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Dmitrovic gole izin vermedi.

35. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Ferdi'nin şutunu kaleci Dmitrovic iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin ortasında kale önünde King'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni

Sevilla: Dmitrovic, Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri

Yedekler: Bono, Alberto Flores, Gonzalo Montiel, Bueno, Joan Jordan, Rafa Mir, Erik Lamela, Lucas Ocampos, Suso

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Szalai, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo, Lincoln Henrique, King, Enner Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfancan Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Arda Güler, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Diego Rossi, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Telles, Bryan Gil (Sevilla), Ferdi (Fenerbahçe)