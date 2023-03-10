UEFA Avrupa Ligi: Sevilla: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla’ya 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza yayı üzerinden Jordan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
78. dakikada Navas'ın ortasında ceza sahası içinde Lamela'nın şutunda top yandan auta çıktı.
85. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Rakitic'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek verdiği pasta, kale önünde Lamela meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
Stat: Ramon Sanchez Pizjuan
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni
Sevilla: Dmitrovic, Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Telles (Jordan dk. 46), Acuna (Suso dk. 87 ?), Oliver Torres (Ocampos dk. 70), Fernando, Rakitic, Bryan Gil (Lamela dk. 70), En-Nesyri (Rafa Mir dk. 87 ?)
Yedekler: Bono, Alberto Flores, Gonzalo Montiel, Bueno
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Szalai, Arao, İrfan Can Kahveci (Arda Güler dk. 87 ?), Crespo (Rossi dk. 67), Lincoln Henrique (Osayi dk. 82 ?), King (Batshuayi dk. 67), Enner Valencia (Pedro dk. 82 ?)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfancan Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Telles, Bryan Gil (Sevilla), Ferdi (Fenerbahçe)