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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, İngiliz temsilcisi Manchester United ile eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezde yapıldı. Turun en dikkat çekici eşleşmesi Manchester United ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan arasında oldu. Son 16 Turu'nda ilk karşılaşmalar 11 Mart, ikinci müsabakalar da 18 Mart'ta oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:



Ajax - Young Boys


Dinamo Kiev - Villarreal


Roma - Shakhtar Donetsk


Olympiakos - Arsenal


Dinamo Zagreb - Tottenham


Manchester United - Milan


Slavia Prag - Rangers


Granada - Molde

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