UEFA Avrupa Ligi: Sporting Lizbon: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 2-0 mağlup tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan Acuna'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Coates'in şutu ağlara gitti. 1-0
7. dakikada sol kanattan Cabral'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Sporar'ın şutu yandan auta çıktı.
14. dakikada Bolasie'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jovane Cabral'ın şutunda Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan Vietto'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Battaglia'nın şutunda Mert gole izin vermedi.
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Bolasie'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
44. dakikada sağ kanattan Ristovski'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Sporar'ın şutu filelerle buluştu. 2-0
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
Sporting Lizbon: Maximiano, Coates, Acuna, Ristovski, Neto, Battaglia, Cabral, Wendel, Vietto, Bolasie, Sporar
Yedekler: Sousa, Tiago Ilori, Doumbia, Henrique, Camacho, Plata, Mendes
Teknik Direktör: Emanuel Ferro
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Elia, Aleksic, Berkay Özcan, Azubuike
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Coates (dk. 3), Sporar (dk. 44) (Sporting Lizbon)