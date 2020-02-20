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UEFA Avrupa Ligi: Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaştı.

Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan Başakşehir, tur şansını zora soktu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Yannick Bolasie'nin pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Vietto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0


60. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın ortasında ceza sahasında uygun durumda olan Visca'nın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


75. dakikada Neto ceza sahası içinde Demba Ba'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Visca topu ağlarla buluşturdu. 3-1


84. dakikada orta sahada aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Yannick Bolasie'nin sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Jose Alvalade


Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn


Sporting Lizbon: Maximiano, Coates, Acuna, Ristovski, Neto, Battaglia, Cabral (Doumbia dk. 86 ?), Wendel, Vietto, Bolasie (Plata dk. 89 ?), Sporar (Mendes dk. 71)


Yedekler: Sousa, Tiago Ilori, Henrique, Camacho


Teknik Direktör: Emanuel Ferro


Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel (Elia dk. 70), Ponck, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Aleksic dk. 81 ?), Visca, Gulbrandsen (Berkay Özcan dk. 46), Crivelli, Demba Ba


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Azubuike


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Coates (dk. 3), Sporar (dk. 44), Vietto (dk. 51) (Sporting Lizbon), Visca (dk. 76 pen.) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Neto (Sporting Lizbon), Ponck, Crivelli (Medipol Başakşehir)

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